Batora Lost Haven: l'action RPG tutto italiano si mostra in un nuovo trailer

Tra i primi giochi mostrati nella seconda giornata del Guerrilla Collective 2021 troviamo un prodotto tutto italiano, ovvero l'action RPG intitolato Batora Lost Haven.

Il titolo, in sviluppo presso Stormind Games (team conosciuto per aver creato i due Remothered), alterna fasi di combattimento ad altre d'esplorazione durante le quali vanno risolti piccoli puzzle e prove a tempo. Una delle particolarità del gioco consiste nel combat system ispirato ad Ikaruga e che consente di alternare due stili di combattimento che hanno un'efficacia diversa sugli avversari. Nel corso dell'avventura sarà inoltre possibile prendere delle scelte che andranno ad alterare le successive fasi della storia, sebbene non si conosca ancora quale sia l'impatto di ciascuna di esse.

Purtroppo gli sviluppatori non hanno colto l'occasione dell'arrivo di un nuovo trailer per svelare la data d'uscita e il filmato non fa altro che confermare le piattaforme di riferimento, ovvero PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Nel caso in cui foste curiosi di scoprire maggiori dettagli sul sistema di combattimento e sulla struttura del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'anteprima di Batora Lost Haven.