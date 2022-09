Batora Lost Haven, nuovo gameplay: l'action GDR italiano ha una data d'uscita!

Gli sviluppatori italiani di Stormind Games pubblicano un nuovo video gameplay dell'action GDR Batora Lost Haven per annunciare la data di lancio di questa intrigante avventura ruolistica a tinte fantasy e sci-fi.

Ambientato in una dimensione a tinte synthwave, Batora catapulta gli appassionati del genere in un'esperienza che ibrida gli hack & slash ai twin-stick shooter. La protagonista del titolo è Anvil, una giovane guerriera chiamata a imbarcarsi in un pericoloso viaggio per garantire la sopravvivenza dell'intero pianeta Terra.

Il multiverso da esplorare insieme ad Anvil sarà pieno di pericoli da fronteggiare adottando un sistema di combattimento che trae spunto da Ikaruga. L'avventura attingerà anche dalla serie di The Legend of Zelda, alternando le battaglie a momenti più riflessivi e basati sul completamento degli enigmi ambientali.

La commercializzazione di Batora Lost Haven è prevista per il 20 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La versione Nintendo Switch verrà lanciata in un secondo momento, confermano i ragazzi di Stormind Games nel video che potete ammirare in cima a questa notizia. Se volete saperne di più sull'ultima fatica action GDR degli autori della serie di Remothered, qui trovate il nostro speciale su storia e gameplay di Batora Lost Haven.