Batora Lost Haven: il nuovo trailer annuncia la Closed Beta dell'action GDR italiano

Non paghi delle emozioni regalate dal video di Batora Lost Haven dal Guerrilla Collective dell'E3 2021, gli sviluppatori italiani di Stormind Games ci prendono gusto e si ritagliano uno spazio al Future Games Show per annunciare la Closed Beta del loro prossimo, ambizioso action ruolistico.

Per l'occasione, gli autori della serie di Remothered rialzano il sipario sul loro prossimo GDR fantasy per mostrarci delle scene di gameplay inedite incentrate sulle meccaniche ibride tra hack and slash e twin-stick shooter su cui si incardinerà il sistema di combattimento "alla Ikaruga" di Lost Haven.

L'universo retrofuturistico e a tinte synthwave di Batora sarà accessibile dal 21 luglio da tutti i fan del genere che riusciranno ad assicurarsi un posto per la Closed Alpha che, svelano i ragazzi di Stormind, partirà il 21 luglio su PC.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video gameplay dell'ultima fatica del team di Remothered e, qualora ve la foste persa, vi riproponiamo la nostra anteprima di Batora Lost Haven, con tutte le informazioni sull'esperienza ludica, narrativa, grafica e tecnica da vivere nei prossimi mesi su PC, PS5 e Xbox Series X/S.