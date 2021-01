Batora Lost Haven, dal team italiano di Remothered: Action RPG anche su PS5, Xbox Series X

Dopo Remothered: Tormented Fathers e il più recente Remothered:Broken Porcelain, il team italiano di Stormind Games presenta al pubblico la propria prima IP di proprietaria.

Si tratta di Batora: Lost Haven, Action RPG dalla forte componente narrativa, che punta a immergere il giocatore in una coinvolgente avventura da vivere attraverso molteplici pianeti. Tra hack & slash e twin-stick shooter, la produzione vede protagonista la giovane Avril, sedicenne investita da una catastrofe che sta ponendo a rischio la sopravvivenza dell'intero pianeta Terra. Dotata di nuovi poteri fisici e mentali, dovrà fronteggiare molteplici pericoli, per apprendere quanto sia difficile distinguere tra bene e male. Con una narrazione non lineare, le scelte di Avril andranno ad influenzare lo sviluppo dell'universo dipinto in Batora: Lost Haven e delle diverse creature che lo popolano.

Al momento, Stormind Games non ha indicato alcuna data di pubblicazione specifica per il suo nuovo Action RPG, ma sono già state confermate le piattaforme supportate. Nello specifico, Batora: Lost Haven approderà su PC (via Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch. In apertura a questa news, potete visionare il trailer di annuncio, mentre in calce trovate alcuni screenshot dedicati a personaggi e ambientazioni.