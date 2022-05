Batora Lost Heaven: il video dell'Indie World fissa l'uscita dell'action GDR italiano

Gli sviluppatori italiani di Stormind Games presenziano al Nintendo Indie World per fissare la finestra di lancio di Batora Lost Heaven su Switch, PC, PlayStation e Xbox.

Il video gameplay confezionato per lo show nintendiano dagli autori della serie di Remothered e dal publisher Team17 descrive le meccaniche ibride tra hack and slash e twin-stick shooter che caratterizzeranno questa nuova esperienza ruolistica "alla Ikaruga".

L'universo retrofuturistico a tinte synthwave di Batora darà perciò modo agli appassionati del genere di immergersi in una dimensione ispirata alla fantascienza degli anni '50, con tantissime attività da compiere e missioni da svolgere in un viaggio interplanetario che coinvolgerà il nostro alter-ego per consentirgli di acquisire le abilità e i potenziamenti più evoluti.

Nella cornice degli Indie World, i ragazzi di Storming Games confermano che Batora Lost Heaven sarà disponibile negli ultimi mesi del 2022 su Nintendo Switch e, presumibilmente, su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più sull'ultima fatica sci-fi di Stormind, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale sull'action RPG italiano Batora Lost Heaven.