Battaglia di Hearthstone: tutti i dettagli sulla nuova modalità di gioco

Tra le numerose novità annunciate da Blizzard questa sera troviamo non solo la nuova espansione di Hearthstone intitolata La Discesa dei Draghi, ma anche una modalità ispirata ai sempre più popolari Auto Chess.

La modalità in questione prende il nome di Battaglia di Hearthstone e sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori al lancio della prossima espansione. A differenza delle modalità classiche, nella battaglia gli otto giocatori di ogni partita dovranno sfruttare un sistema di combattimento automatico per fronteggiare 24 boss unici, reclutare servitori, posizionarli strategicamente e mettrli alla prova sul campo di battaglia. Oltre ad essere gratuita, la Battaglia di Hearthstone non richiederà di essere in possesso di una collezione di carte.

Chiunque abbia partecipato fisicamente alla BlizzCon 2019, acquistato un biglietto virtuale dell'evento o prenotato La Discesa dei Draghi potrà provare in anteprima questa modalità di gioco dal 5 all'11 novembre 2019, mentre tutti gli altri avranno occasione di giocarci dal 12 novembre.

Nel gioco si potranno anche sbloccare delle funzionalità aggiuntive grazie alle buste de La Discesa dei Draghi e, al raggiungimento di 10 buste, si potranno sbloccare le statistiche per la Battaglia di Hearthstone. A 20 buste si potrà scegliere fra 3 boss invece che tra 2 all'inizio di ogni partita e a 30 buste si avrà accesso alle emote utili per comunicare con gli avversari.

Avete già letto tutti i dettagli su Hearthstone La Discesa dei Draghi?

Vi ricordiamo che tra i principali annunci di questa sera alla cerimonia d'apertura della BlizzCon 2019 troviamo il trailer d'annuncio di Diablo IV e il filmato di gameplay di Overwatch 2.