La battaglia per il trono di Twitch a colpi di follow: Tfue contro Shroud

Da quando Tyler "Ninja" Blevins è passato a Mixer, piattaforma di streaming di Microsoft, è ovviamente iniziata la gara che eleggerà il più popolare streamer di Twitch.

Il trono è attualmente conteso tra Shroud, che ha messo da parte gli FPS per concentrarsi su World of Warcraft (perdendo un po' di follower proprio per questo motivo) e il buon Tfue.

Lo streamer di Fortnite Turner "Tfue" Tenney ha superato proprio Shroud ed è attualmente il più seguito su Twitch con 6.9 milioni di follower rispetto ai 6.8 di Shroud.

Bruscolini, comunque, se paragonati ai 14.7 milioni di Ninja, nonostante sia rimasto inattivo per quasi un mese. A parte questo, Tfue è anche il secondo streamer in più rapida crescita dopo lo stream conclusivo di Ninja, con circa 81.000 nuovi follower, solo dietro Bugha, vincitore della coppa del mondo di Fortnite dello scorso luglio, che è cresciuto di quasi 250.000 follower.

Tfue ora guida anche il numero di ore osservate, con oltre 9.6 milioni, davanti a pesi massimi come lo streamer di World of Warcraft, Asmongold, e l'ex pro player di Overwatch Felix “xQc” Lengyel e ovviamente Shroud.

Fortnite ora non è più il titolo più popolare su Twitch, in parte a causa dell'assenza di Ninja ma soprattutto a causa di World of Warcraft Classic e degli eventi internazionali legati a Dota 2 e a CS:GO. Ad ogni modo, Tfue sembra avere saldamente il controllo del trono della piattaforma.