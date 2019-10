Le immense battaglie campali di Kingdom Under Fire 2 in un nuovo video in cinematica

Gli sviluppatori coreani di Blueside games ci rituffano nell'universo fantasy di Kingdom Under Fire 2 per offrirci un piccolo assaggio delle battaglie su vasta scala che combatteremo a fine 2019, con il lancio di questo MMORPG lungamente atteso dagli appassionati di strategici in tempo reale venati di elementi action.

Gli anni trascorsi dall'annuncio del progetto, e le vicissitudini accorse a questo titolo originariamente destinato ad approdare su console al lancio di PlayStation 4, non sembrano aver scalfito le ambizioni di Blueside, che difatti utilizza questo Cinematic Trailer per confermare i passi in avanti compiuti sia sotto il profilo grafico che puramente ludico.

Tra gli elementi di gameplay su cui gli sviluppatori asiatici sono intervenuti maggiormente, citiamo ad esempio il modulo per la gestione dei Campioni selezionabili tra le immense gerarchie digitali del proprio esercito: ciascun eroe vanterà un ventaglio di abilità, di equipaggiamenti e di tattiche abbastanza ampio da garantire all'utente una maggiore libertà nelle strategie da attuare.

Prima di lasciarvi al trailer di cui sopra, vi ricordiamo che Kingdom Under Fire 2 sarà disponibile in Occidente a partire dal mese di novembre. Il progetto sarà commercializzato sotto l'egida di Gameforge e verrà proposto nella triplice versione a pagamento da 29,99 euro, 49,99 euro e 99,99 euro, con differenze rappresentate dal numero di elementi cosmetici sbloccabili ingame e dal quantitativo di denaro virtuale da poter spendere in microtransazioni.