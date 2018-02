Battalion 1944: annunciato il primo evento competitivo dell'FPS bellico di Bulkhead

È stato annunciato il primo evento LAN per. Il Blitzkreig Open Championship si svolgerà a, evento molto importante in Inghilterra che si terrà dal 30 marzo al 2 aprile e offrirà un montepremi totale di

Insieme al premio per il primo classificato di 5.000 Sterline, la squadra vincente potrà fregiarsi della vittoria anche con delle skin d'oro in-game che i giocatori riceveranno per le armi. Le skin saranno oggetti unici e scambiabili che saranno personalizzati con le informazioni sull'evento e con il nome del giocatore.

Battalion 1944 è un FPS sviluppato da Bulkhead Interactive, ambientato nella Seconda guerra mondiale che sta tentando di riprendere lo spirito originale e la “rudezza” dei primi titoli Call of Duty competitivi su PC, del calibro di CoD 2 e di CoD4.

Il gioco è attualmente in fase di Eary Access su Steam e il team di sviluppo sta continuando ad aggiungere contenuti e risolvere i problemi tecnici. La scena competitiva, però, ha iniziato a scatenarsi, con diversi giocatori d'élite provenienti dal framework competitivo di Call of Duty che si sono già iscritti per competere.

Joe Brammer, boss dello studio Bulkhead, ha dichiarato che al momento dell'arrivo del Blitzkreig Open, il gioco avrà già una nuova mappa e saranno già state apportate modifiche al bilanciamento delle armi.

Il team ha anche dichiarato che intende sostenere altri tre eventi in tutto il mondo nel 2018, almeno uno dei quali sarà in Nord America. L'intera roadmap per quest'anno può essere visionata nel sito ufficiale.