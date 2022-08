Battalion 1944 diventa Battalion Legacy, gratis su PC: rimborsi e rottura Square Enix

A distanza di alcuni anni dal lancio di successo di Battalion 1944, datato 2019, si consuma una dura rottura tra gli autori di Bulkhead Team e il publisher Square Enix.

Con una nota, la software house ha infatti comunicato di aver interrotto i rapporti con il colosso giapponese e di aver deciso di proseguire in solitaria con il supporto allo shooter. Gli sviluppatori annunciano di conseguenza l'imminente trasformazione di Battalion 1944 in Battalion: Legacy, descritto come la versione definitiva dello sparatutto. Il gioco sarà distribuito in versione PC (via Steam), in formato free to play.

Per il momento, nessuno spazio invece per una versione console di Battalion: Legacy, con Bulkhead Team che ha deciso di procedere con i rimborsi per tutti i backers che avevano finanziato lo sviluppo di Battalion 1944 per console. Una decisione radicale, che mette un punto fermo al precedente percorso di sviluppo di Battalion 1944.



Il nuovo Battalion: Legacy sarà disponibile gratis su Steam a partire dalla giornata di martedì 16 agosto 2022. Rispetto a quanto proposto da Battalion 1944, il free to play includerà la nuova Fazione britannica, oltre 30 armi aggiuntive, un'interfaccia utente migliorata e un nuovo sistema di gestione dei server. Al momento del debutto, Battalion 1944 si era trasformato in un fenomeno Twitch, resta ora da vedere quale sarà il destino del suo erede.