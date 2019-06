Battalion 1944: perché, per gli streamer, questo è il nuovo fenomeno FPS

Abbiamo visto diversi sparatutto in prima persona debuttare sul mercato con numeri incredibili. Considerando i numeroni che Battalion 1944 (rilasciato a maggio dopo una lunga fase di beta testing) sta già facendo su Twitch, il titolo pubblicato da Square Enix ha buone probabilità di trasformarsi nel nuovo fenomeno da seguire.

Molti streamer di Twitch hanno iniziato a giocarci, inclusi Shroud, DrDisrespect, e Skadoodle. Grossi nomi che continuano a spendere lodi in favore del gioco dichiarando persino che Battalion è uno dei migliori sparatutto in circolazione.

Quindi cos'è esattamente il Battalion 1944? Battalion 1944, in buona sostanza, riporta il concetto di FPS alle basi, come fatto da titoli come Counter-Strike.

Il gioco ha molteplici modalità di gioco tra cui scegliere: Team Deathmatch, Cattura la bandiera e Domination.

L'unica modalità, tuttavia, in cui la maggior parte dei giocatori pare esser attiva è Wartide. Wartide è essenzialmente una modalità di gioco in stile “search&destroy” che offre ai giocatori solo una vita per round.

Il titolo guarda con grande interesse l'ambito competitivo e implementa anche un sistema di economia tipo CS: GO, che i giocatori possono utilizzare per acquistare nuove armi.

"È molto competitivo", ha dichiarato Shroud. "Molto in sitle Counter Strike...Quindi è come una miscela di Call of Duty e CS:GO. Competitivo, molto difficile".

Battalion 1944, inoltre, possiede l'integrazione con il matchmaking FACEIT, che rende migliore l'esperienza competitiva.

Il gioco è attualmente disponibile su Steam a circa quindici Euro.