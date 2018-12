Battefield 5 in offerta da Euronics al prezzo più basso mai visto

La nota catena Euronics ha lanciato una nuova e interessante offerta su Battlefield 5, approdato sul mercato meno di un mese fa.

Lo sparatutto in prima persona di DICE, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, viene proposto al prezzo più basso mai visto da quando è stato lanciato, ovvero a 29,99 euro, sia in versione PlayStation 4 che Xbox One. L'offerta sarà valida solo per un periodo di tempo limitato (salvo esaurimento scorte) fino a sabato 22 dicembre, online e presso i punti vendita. Pertanto, se siete interessati oppure siete alla ricerca di un regalo di Natale, vi consigliamo di approfittarne quanto prima.

Dopo un capitolo ambientato nella Grande Guerra, Battlefield 5 catapulta i giocatori nel bel mezzo dei campi di battaglia meno noti del secondo terribile conflitto mondiale. Il titolo ha già ricevuto un importante aggiornamento, che ha dato il via al primo capitolo dei Venti di Guerra, ha introdotto la personalizzazione dei veicoli e ha aggiunto L'Ultimo Tiger, quarta e ultima Storia di Guerra della campagna per giocatore singolo. All'inizio del 2019 sono attese anche la modalità battle royale Tempesta di Fuoco e la cooperativa Combined Arms.