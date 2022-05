Battere tutti i boss di Elden Ring in un solo colpo? Un giocatore ci è riuscito!

Elden Ring non è solo pieno di boss da affrontare, ma la maggior parte di essi sono anche duri a morire, capaci di mettere alle strette anche i giocatori più abili con i Souls di FromSoftware. Ma l'ultima fatica di Hidetaka Miyazaki mette anche a disposizione tutto il necessario per eliminare qualunque ostacolo senza fatica.

In particolare un giocatore, noto su Youtube con il nome di BushyGames, ha sfruttato al massimo le sue conoscenze sul gioco ed è riuscito a completare una sfida davvero titanica: sconfiggere ogni boss presente in Elden Ring con un singolo colpo. La sua notevole impresa è stata documentata in live e raccolta poi in un video di circa 50 minuti in cui illustra tutti i passaggi compiuti e la build elaborata per riuscire a battere senza fatica alcuna ogni ostilità presente all'interno del gioco targato FromSoftware.

In particolare, per il giocatore è stata fondamentale a raccolta di tutti i materiali necessari per potenziare al massimo le proprie statistiche, dandosi comunque delle regole per la sua particolare run: sconfiggere ogni nemico e boss (esclusi ovviamente quelli con fasi multiple) con un singolo attacco, e non utilizzare mai la potentissima Cometa di Azur. Con pazienza e determinazione, dunque, il Senzaluce di BushyGames si è fatto strada nell'Interregno facendo letteralmente strage di qualunque avversario, giungendo infine al meritato trionfo.

Restando sempre in tema, Hidetaka Miyazaki ha stilato la sua top 3 dei boss di Elden Ring, compiendo una selezione interessante. Qualcuno, invece, ha messo Malenia contro tutti gli altri boss di Elden Ring grazie a una mod, mettendo ulteriormente in risalto le temibili doti di questa formidabile guerriera.