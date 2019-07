Batteria di Nintendo Switch Lite: ecco tutte le specifiche e la durata

I vertici di Nintendo aggiornano le pagine del loro sito ufficiale per illustrare nel dettaglio tutte le carattertistiche e la durata della batteria di Switch Lite, la nuova versione Mini, ed esclusivamente portatile, della console ibrida della casa di Kyoto.

In base alle informazioni condivise dalla Grande N, la batteria dell'appena annunciata Nintendo Switch Lite sarà agli ioni di litio e avrà una capacità di 3570 mAh, inferiore rispetto ai 4310 mAh della versione originaria di Switch ma solo sulla carta.

In funzione delle ridotte dimensioni del touchscreen e dell'ottimizzazione hardware compiuta da Nintendo con l'adozione di un chip Tegra più performante e la rimozione di funzioni come il Rumble HD, la possibilità di sganciare i due Joy-Con dalla scocca o di connettere la console alla propria TV, la batteria di Switch Lite offrirà una maggiore autonomia di circa 6 ore o anche di più, sempre con i dovuti distinguo legati al titolo fruito: giocando a Zelda Breath of the Wild, ad esempio, l'autonomia garantita scende a 4 ore.

Per quanto riguarda il tempo di ricarica, invece, l'utilizzo della porta USB Type-C manterrà invariate le 3 ore necessarie anche con la versione "casalinga" di Switch per compiere un ciclo completo di ricarica della console. La batteria di Switch Lite, in ogni caso, non è rimovibile: se si rendesse necessario sostituirla, di conseguenza, sarà possibile farlo solo tramite il Servizio al Consumatore di Nintendo. Su queste pagine trovate un nostro articolo di approfondimento con delle analisi sul potenziale prezzo di Nintendo Switch Lite.