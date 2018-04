Battle Chasers Nightwar arriverà su Nintendo Switch a maggio

Il publisher THQ Nordic ha finalmebte annunciato la data di uscita dell'edizione Nintendo Switch di Battle Chasers Nightwar: il nuovo gioco di Joe Madureira arriverà sull'ibrida della Grande N a partire dal 15 maggio 2018, al prezzo di 39.99 euro.

Ricordiamo ai lettori che Battle Chasers Nightwar è già disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC. Sulle pagine di Everyeye il nostro Tommaso Todd Montagnoli ha premiato il titolo con un 7, di seguito potete leggere un estratto dal commento finale della recensione: "Battle Chasers: Nightwar ha il merito di avere uno stile visivo unico, nonché un combat system strutturato e complesso, arricchito anche da un buon pool di dungeon procedurali, che si prestano volentieri ad una seconda (ed anche una terza) run. Peccato per una trama molto debole e prevedibile, da cui non bisogna aspettarsi troppo, ed anche da alcuni problemi di bilanciamento e polishing generale del prodotto. Insomma, nel complesso, si poteva fare di più. Va detto che se siete appassionati del genere, o magari anche solo curiosi di sperimentarlo per la prima volta, di sicuro troverete ciò che cercate; se invece le meccaniche del grinding e la ripetitività non fanno per voi, allora vi consigliamo di guardare altrove."