Battle Crush: gli eroi dell'action brawler entrano in azione nella Beta Globale

Di ritorno dall'universo fantasy di Age of Mythology Retold con il video che ne fissa l'uscita al 2024, ci immergiamo nelle atmosfere di Battle Crush per informarvi dell'avvenuta partenza della Beta Globale dell'action brawler in salsa multiplayer di NCSoft.

La prima fase di beta testing internazionale di Battle Crush, che fa seguito a un test tenutosi nel mese di ottobre, offre quindi a tutti gli appassionati del genere l'opportunità di cimentarsi nelle sfide offerte da questa esperienza interattiva che ci vede interpretare un eroe all'interno di un'arena con decine di avversari da sconfiggere.

Nel corso di questa fase di test globale è possibile 'toccare con mano' i tanti interventi compiuti dagli sviluppatori sudcoreani prendendo spunto dai preziosi feedback dei partecipanti al test dello scorso anno, come le migliorie ai controlli su PC tramite mouse e tastiera, il redesign dell'interfaccia utente e l'aggiunta di un sistema di ricompense che rende ancora più soddisfacente sconfiggere i nemici.

Sul fronte del gameplay, Battle Crush propone ai fan di MOBA e action brawler delle attività basate sull'utilizzo di sette tipologie diverse di abilità, ciascuna delle quali offre agli utenti la possibilità di evolvere e padroneggiare delle tecniche di combattimento variegate. Il lancio di Battle Crush è previsto più avanti nel 2024 su PC (Steam), Nintendo Switch e sistemi mobile iOS e Android. Qualora foste interessati, sul sito ufficiale di Battle Crush trovate tutte le indicazioni per partecipare alla Beta Globale su PC e sistemi Android.