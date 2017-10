Battle.net consente ora l'invio di oggetti e loot box agli amici

La nuova versione dipermette ora una funzione tutta nuova, già attiva per tutti i prodotti Blizzard: il. I giocatori generosi potranno finalmente inviare ai contatti nella lista amici dei regali come card pack e loot box.

Come dicevamo, i giocatori di Overwatch hanno ora la possibilità di inviare, grazie alla nuova versione di Blizzard Battle.net. La funzionalità è disponibile tramite la Social Tab dell'applicazione Blizzard.

Quando si acquistano loot box, ad esempio, i giocatori possono decidere di inviarli agli amici presenti nella lista. Il fortunato destinatario, una volta che i loot box sono stati inviati, potrà riscattarla normalmente. Anche World of Warcraft è compreso nell'elenco: i giocatori possono inviare i pet e le mount; mentre in Hearthstone si potranno regalare i card pack. Riguardo al card game Blizzard, a noi però piacerebbe che venisse introdotta la possibilità di scambiare le carte, un po' come si faceva un tempo con le figurine fisiche.

Ad ogni modo, accanto alla nuova funzionalità di gifting, i giocatori possono inoltre chattare su diversi canali sia a voce che direttamente con chat testuali, creare profili personalizzati e apparire offline (una delle funzioni più richieste da parte della community Blizzard).

Tutte queste novità sono attualmente live, basta aggiornare Battle.net.