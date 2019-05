Battle.net: la dicitura 'Giochi Activision' è stata sostituita con 'Giochi Partner'

Blizzard Entertainment ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il client Battle.net che ha introdotto una piccolo, ma sostanziale modifica. La dicitura Giochi Activision, sotto alla quale erano raccolti Destiny 2 e Call of Duty: Black Ops 4, è stata sostituita con Giochi Partner.

Il motivo è molto semplice. Lo scorso mese di gennaio Bungie ha acquisito l'IP Destiny: adesso è compagnia di Bellevue ad occuparsi della pubblicazione e della distribuzione dei giochi del franchise - oltre che dello sviluppo, chiaramente - pertanto il client Battle.net è stato aggiornato per riflettere il nuovo stato delle cose. Destiny 2 è quindi diventato il primo e unico gioco non appartenente ad Activision Blizzard ad essere ospitato dal client Battle.net.

Sarà interessante scoprire quali altri titoli PC verranno pubblicati sulla piattaforma in futuro. Destiny 2 ha funto da apripista, ma poi è stato seguito a ruota da Call of Duty: Black Ops 4. Toccherà la stessa sorte al nuovo Call of Duty in uscita quest'anno? Molto probabilmente sì, anche se in tempi recenti un altro gioco di Activision ha totalmente ignorato Battle.net per approdare su Steam: stiamo parlando di Sekiro: Shadows Die Twice di FromSoftware.