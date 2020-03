Battle.net offline nella notte, picco di connessioni per la quarantena da Coronavirus?

Un report di Dot eSports sottolinea come nella notte i server di Battle.net siano andati parzialmente offline in Nord America causando non pochi problemi ai giocatori, DownDetector ha raccolto oltre 23.000 segnalazioni in poche ore.

Blizzard ha confermato su Twitter la presenza di problemi in fase di login e molti giocatori affermano di essere stati disconnessi apparentemente a causa dei raggiunti e superati limiti di capacità dell'infrastruttura. A risentirne sono stati giochi come Diablo, World of Warcraft, Overwatch, Call of Duty Warzone e Modern Warfare e StarCraft II.

Non è chiaro se il motivo di questo down improvviso sia da ricercarsi in un attacco DDoS ma con ogni probabilità si tratta solamente di un picco di connessioni dovute al maggior numero di persone in casa a causa dell'emergenza globale Coronavirus.

In queste ore anche i server Nintendo hanno sperimentato gli stessi problemi e nei giorni scorsi Xbox LIVE è andato offline per qualche ora. Sono aumentati in maniera esponenziale i giocatori attivi a qualsiasi ora del giorno e della notte poichè costretti a casa per la quarantena, gli esperti non escludono che altri episodi simili possano accadere nei prossimi giorni e in generale per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria internazionale.