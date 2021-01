Battle.net si rifà il look: cambia il layout del launcher di Activision-Blizzard

Dopo aver conservato lo stesso aspetto per più di otto anni, Battle.net si rifà il look grazie al nuovo aggiornamento pubblicato da Activision-Blizzard, attualmente disponibile esclusivamente in Nord America.

Come potete osservare grazie agli screenshot riportati all'interno della notizia, Battle.net 2.0, pur non potendosi considerare propriamente una rivoluzione grafica rispetto alla versione precedente, presenta diverse modifiche che vanno a rinnovare il layout dell'applicazione e a facilitarne l'esplorazione dei contenuti.

Tanto per cominciare, i giochi non sono più elencati sul lato sinistro del launcher, ma sono invece affiancati l'uno all'altro sulla parte superiore dello schermo, lasciando in questo modo molto più spazio alle news, ai trailer e alle altre informazioni utili riguardanti i titoli.

Un'altra importante modifica è quella legata alla lista degli amici, ora posizionata in forma estensiva sul lato destro e immediatamente consultabile (nella vecchia versione era necessario cliccare su un'icona apposita per aprire la lista).

In aggiunta, l'update serve a rendere più accessibile l'applicazione desktop, adesso esplorabile interamente tramite tastiera e forte di un migliore supporto agli screen reader. A livello grafico, sembra infine essere leggermente cambiato il contrasto dei colori che caratterizzano l'aspetto del launcher.

Come già accennato, l'aggiornamento è stato al momento distribuito soltanto in Nord America, e qui in Europa sarà necessario attendere ancora qualche settimana. Intanto, potete farvi una prima idea facendo un confronto tra le immagini che trovate in cima e in calce alla notizia. Si tratta certamente di un'interessante iniziativa da parte di Activision-Blizzard, nell'attesa che la compagnia torni a sorprenderci con le novità del BlizzConline, durante il quale torneremo ad ammirare titoli come Overwatch 2 e Diablo 4.