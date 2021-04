La Battle Royale di Battlefield 6 potrà competere con COD Warzone, per Dr. Disrespect

Per quanto non ci siano attualmente conferme che lo sparatutto includerà effettivamente una Battle Royale, sono sempre più insistenti i rumor secondo i quali Battlefield 6 integrerà una modalità simile a COD Warzone.

In merito alla questione si è espresso Dr. Disrespect, noto streamer e giocatore di Warzone. Per quanto sia ben conscio dei risultati piuttosto insoddisfacenti di Firestorm, la Battle Royale già proposta da DICE con Battlefield 5, il content creator si dice convinto che la software house svedese sia capace di imparare dagli errori del passato per proporre un pacchetto contenutistico più avvincente.

Se Firestorm si è presentato come una sorta di contentino per gli amanti della modalità, secondo l'opinione di Dr. Disrespect la Battaglia Reale di Battlefield 6 saprà convincere gli appassionati grazie ad un'esperienza "veloce" ed "esplosiva". Lo streamer si dice inoltre entusiasta all'idea di gettarsi nella mappa di gioco, considerando quanto vasti sono solitamente gli scenari realizzati da DICE per la sua serie bellica. Non manca però qualche dubbio riguardo a quello che sarà il bilanciamento di gioco, con Dr. Disrespect che teme che i veicoli possano risultare sin troppo dominanti all'interno dell'esperienza, considerando quanto spazio questi hanno sempre avuto all'interno del franchise.

Pur non essendo stata annunciata, la Battle Royale di Battlefield 6 viene quasi data per scontata da chi attende l'arrivo dello sparatutto. Un questionario pubblicato da EA DICE sembra confermare la presenza della modalità accostabile a COD Warzone.