La Battle Royale sta stretta ad Apex Legends: nuove modalità in arrivo!

La grande Svolta di Apex Legends preannunciata dall'ultima Stagione fa da sfondo alle recenti dichiarazioni di Andrew Wilson: il CEO di EA ritiene che lo sparatutto sci-fi di Respawn sia ormai pronto a espandersi oltre i confini della Battle Royale per abbracciare nuove modalità ed 'esperienze interattive'.

Intervenuto a margine dell'ultimo evento organizzato da Morgan Stanley, l'amministratore delegato di Electronic Arts ha riflettuto sul grande successo ottenuto da Respawn con Apex Legends e sostenuto che, a cinque anni di distanza dall'apertura dei server, sia giunto il momento di inaugurare una nuova fase per lo shooter gratuito.

"È un gioco incredibile e fondamentale, offre un'esperienza al cardiopalma ed è proprio questo l'aspetto più amato dai suoi fan", spiega Wilson prima di aggiungere che "il nostro compito è però quello di renderlo più accessibile per i nuovi giocatori, ed è un qualcosa che stiamo iniziando a vedere già dalla Stagione 20, una fase ingame costruita per promuovere più acquisti e un maggiore coinvolgimento".

Il CEO di Electronic Arts sottolinea inoltre come Apex Legends vanti un livello di fidelizzazione della community sensibilmente più elevato rispetto a quello di altre esperienze free-to-play appartenenti al medesimo genere (e non solo), di conseguenza spiega che da qui ai prossimi mesi lo sparatutto sci-fi di Respawn "si espanderà oltre i confini della Battle Royale. Sarà la Fase 2 di Apex Legends. Quanto al futuro, penso che continueremo a espandere le funzionalità, aggiungere ulteriori modalità e sforzarci di coinvolgere quei mercati che, ad oggi, non siamo ancora riusciti a conquistare, ad esempio in alcuni Paesi europei e asiatici. Ritengo che Apex Legends abbia tutte le carte in regola per crescere ulteriormente, e in modo incredibile".