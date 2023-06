Battle Shapers: nuovo video gameplay per lo sparatutto roguelite sulle orme di Overwatch

Al festival delle World Premiere del Guerrilla Collective del 7 giugno partecipa anche il team Metric Empire con Battle Shapers, uno sparatutto roguelite che trae ispirazione da Overwatch.

Il progetto di Battle Shapers viene descritto dai suoi autori come "un roguelite FPS di stampo fantascientifico al cardiopalma in cui dovrai abbattere orde di robot corrotti a suon di pugni e spari. Sfrutta potenti armi, abilità e poteri sovversivi sottratti ai Dominatori per trasformare New Elysium nel mondo utopico che era in passato".

Scorrendo la pagina Steam di Battle Shapers scopriamo inoltre che nel corso dell'avventura dovremo aiutare Ada a rivendicare il futuro di questa dimensione sci-fi guidando l'insurrezione contro i Dominatori e le loro legioni di robot corrotti. Per riuscire in questa impresa, gli appassionati di hero shooter dovranno imbracciare un arsenale ipertecnologico e sfruttare a proprio vantaggio le abilità e i poteri sottratti ai Dominatori per sparare, distruggere e ridurre in polvere chi oserà affrontare Ada in battaglia.

Il lancio di Battle Shapers è previsto in autunno su PC: date un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo sparatutto futuristico a tinte roguelite che riecheggia le atmosfere di Overwatch.