Il battle system e le missioni della storia nei nuovi teaser di Dragon Ball Z: Kakarot

Dragon Ball Z Kakarot uscirà l'anno prossimo su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma i fan della saga non vedono l'ora di metterci le mani sopra, dato che il gioco promette molto bene. Manca però ancora un po' di tempo, e allora Bandai Namco per alleviare l'attesa, ha diffuso due nuovi teaser trailer.

Si tratta di due brevi video che ci fanno dare una rapida occhiata al sistema di combattimento del gioco e alle missioni della storia, per un piccolo approfondimento che farà sicuramente piacere ai tanti giocatori che lo aspettano con ansia.

Dragon Ball Z Kakarot sarà un'action RPG ambientato nell'universo di Dragon Ball, che promette di raccontare la saga come mai è stato fatto prima, come dichiarato dagli sviluppatori all'epoca dell'annuncio, quando era conosciuto ancora come "Project Z".

Nella descrizione ufficiale si legge: "Sviluppato in Giappone da CyberConnect 2, il gioco racconta la storia leggendaria di Dragon Ball Z, e porterà i giocatori in viaggio con un'avventura indimenticabile per provare battaglie e missioni, creando al contempo amicizie di lunga data, mentre lavorano per proteggere la Terra da terribili villain. Dragon Ball Z: Kakarot porterà anche risposte a domande riguardanti la storyline di Dragon Ball Z, attraverso divertenti missioni secondarie".

