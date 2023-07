BattleBit Remastered: come sbloccare tante skin gratis con i Twitch Drops

Come avrete ormai capito, BattleBit Remastered è il nuovo fenomeno del momento e su Steam è costantemente in cima alle classifiche dei più venduti e dei più giocati. Se anche voi avete deciso di giocare questo FPS dalla grafica minimale, ecco come fare per sbloccare un bel po' di mimetiche gratis per le bocche da fuoco.

Le skin di colore viola per tutte armi dello sparatutto in soggettiva vengono distribuite tramite l'ormai noto sistema dei Twitch Drops. Per ricevere le ricompense è sufficiente accedere a Twitch e guardare le dirette con i drop abilitati per un determinato quantitativo di tempo. Al solito, non è necessario restare sullo stesso canale per tutto il tempo e i progressi vengono salvati, quindi non occorre sbloccare tutte le skin settimanali nello stesso giorno.

Una volta riscattate le mimetiche dall'inventario di Twitch, potrete sbloccarle anche nel gioco seguendo le istruzioni a schermo: in questo modo collegherete il vostro account di BattleBit Remastered e permettere al portale di inviare gli oggetti al profilo corretto.

Di seguito trovate il calendario completo dei Twitch Drops di BattleBit Remastered:

Settimana 1 (fino al 6 luglio 2023 alle ore 19:00 italiane)

AK15 - Twitch Edition: guarda le dirette per 45 minuti

guarda le dirette per 45 minuti M9 - Twitch Edition: guarda le dirette per 90 minuti

guarda le dirette per 90 minuti AsVal - Twitch Edition: guarda le dirette per 150 minuti

guarda le dirette per 150 minuti SVD - Twitch Edition: guarda le dirette per 210 minuti

guarda le dirette per 210 minuti SV98 - Twitch Edition: guarda le dirette per 330 minuti

guarda le dirette per 330 minuti ACR - Twitch Edition: guarda le dirette per 450 minuti

Settimana 2 (fino al 13 luglio 2023 alle ore 19:00 italiane)

M249 - Twitch Edition: guarda le dirette per 45 minuti

guarda le dirette per 45 minuti UMP45 - Twitch Edition: guarda le dirette per 90 minuti

guarda le dirette per 90 minuti Unica - Twitch Edition: guarda le dirette per 150 minuti

guarda le dirette per 150 minuti Aug A3 - Twitch Edition: guarda le dirette per 210 minuti

guarda le dirette per 210 minuti MK20 - Twitch Edition: guarda le dirette per 330 minuti

guarda le dirette per 330 minuti PP19 - Twitch Edition: guarda le dirette per 450 minuti

Settimana 3 (fino al 20 luglio 2023 alle ore 19:00 italiane)

Famas - Twitch Edition: guarda le dirette per 45 minuti

guarda le dirette per 45 minuti MP443 - Twitch Edition: guarda le dirette per 90 minuti

guarda le dirette per 90 minuti M200 - Twitch Edition: guarda le dirette per 150 minuti

guarda le dirette per 150 minuti HK419 - Twitch Edition: guarda le dirette per 210 minuti

guarda le dirette per 210 minuti MP5 - Twitch Edition: guarda le dirette per 330 minuti

guarda le dirette per 330 minuti AK74 - Twitch Edition: guarda le dirette per 450 minuti

Settimana 4 (fino al 27 luglio 2023 alle ore 19:00 italiane)

L96 - Twitch Edition: guarda le dirette per 45 minuti

guarda le dirette per 45 minuti Deagle - Twitch Edition: guarda le dirette per 90 minuti

guarda le dirette per 90 minuti Vector - Twitch Edition: guarda le dirette per 150 minuti

guarda le dirette per 150 minuti MK14 - Twitch Edition: guarda le dirette per 210 minuti

guarda le dirette per 210 minuti SG550 - Twitch Edition: guarda le dirette per 330 minuti

guarda le dirette per 330 minuti REM700 - Twitch Edition: guarda le dirette per 450 minuti

Vi ricordiamo che, almeno per il momento, BattleBit Remastered è disponibile esclusivamente su PC ma non di esclude che in futuro possa approdare anche su console.