BattleBit Remastered: il fenomeno indie arriverà su console? Le ultime dagli sviluppatori

L'incredibile successo di BattleBit Remastered su Steam spinge sempre più appassionati di sparatutto in prima persona a chiedersi se, e quando, assisteremo all'approdo del fenomeno indie del momento su console.

Nell'ultima sessione di Domande e Risposte tenuta da TheLiquidHorse e SgtOkiDoki, gli sviluppatori di BattleBit Remastered hanno affrontato proprio questo argomento e discusso con la community delle possibilità relative all'arrivo dell'FPS in salsa low poly su piattaforme della famiglia PlayStation, Xbox e Switch.

Nel corso dell'AMA organizzato su Reddit, gli autori di BattleBit Remastered hanno spiegato agli appassionati che "in questo momento non abbiamo in programma di portare il gioco su console, siamo concentrati sulla versione PC perché per noi conta l'esperienza. Al momento non saremmo in grado di offrire la medesima esperienza su piattaforme casalinghe, perciò fino a quando non saremo a quel punto del processo di sviluppo non vediamo all'orizzonte una versione console. Forse BattleBit Remastered arriverà un giorno su console, ma come precisato ci vorrà ancora un po'".

Come sostenuto da TheLiquidHorse e SgtOkiDoki, quindi, i tempi per l'approdo di BattleBit Remastered su console non sarebbero ancora maturi e, presumibilmente, non lo saranno ancora per parecchi mesi. Anche le appena annunciate versioni console di Stumble Guys, d'altronde, hanno richiesto diversi mesi di sviluppo, a dimostrazione della cautela con cui le software house indipendenti decidono di 'compiere il grande passo' dal PC alle piattaforme da salotto (o ibride, come nel caso di Switch).