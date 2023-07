BattleBit Remastered: un'ondata di ban lascia confusi gli utenti

BattleBit Remastered è un successo da oltre 1 milione di copie e non stupisce che stia accumulando un bacino di utenti piuttosto nutrito. In un cesto così ben guarnito, qualche mela marcia qua e là ci deve essere.

Ha generato una certa simpatia un provvedimento di pochi giorni fa con cui cui alcuni degli utenti bannati da BattleBit Remastered sono misteriosamente spariti nel bel mezzo di un match. Così, spazzati via di colpo.

Centinaia di account non conformi sono stati chiusi. Ciò che ha lasciato di stucco i giocatori non risiede tanto nelle ragioni dei ban, che indubbiamente si rifaranno al regolamento del gioco, quanto al loro tempismo di applicazione.

BattleBit Remastered è la nuova hit di Steam e il gioco raduna ben fino a 254 giocatori su un unico server. Nello sparatutto multigiocatore sviluppato da tre persone soltanto, avviare un ban di massa durante una partita significa potenzialmente ribaltare le sorti di uno scontro.

Questo è proprio ciò che è successo il 5 Luglio, quando nel cuore di un match, lo sviluppatore SgtOkiDoki ha rimosso i profili dei cheater con l'insindacabile martello del ban, abbattendosi con tutta la sua furia contro i giocatori scorretti e facendo sparire centinaia di account disonesti per aver barato.

Questa epurazione non è certamente sfuggita alla community, che subito si è radunata su Reddit per condividerla e parlarne. Seppur confusi dall'ondata di ban durante la partita, i giocatori hanno apprezzato la velocità con cui i game master hanno preso provvedimenti in favore dei giocatori onesti.