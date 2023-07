BattleBit Remastered è anche su PS5, PS4, Xbox Series X e Game Pass?

Da qualche settimana su Steam impazza BattleBit Remastered, gioco che per qualche giorno ha persino rubato il primato di gioco più venduto al colosso Starfield, uno dei giochi più attesi del 2023. Ma BattleBit Remastered è disponibile solo su PC o anche su console e mobile?

Nel momento in sui scriviamo BattleBit Remastered è in vendita solo su Steam in Accesso Anticipato e non ci sono notizie di alcun tipo riguardo eventuali porting per PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, iPhone, iPad, Android, Mac o altre piattaforme. Anche l'arrivo su PC Game Pass non è mai stato annunciato, ad oggi dunque l'unico modo per giocare con BattleBit Remastered è quello di comprare la versione Early Access su Steam al prezzo di 14,79 euro.

BattleBit Remastered viene descritto come "un FPS multigiocatore massivo a basso poligono che supporta 254 giocatori per server. Combatti su una mappa quasi completamente distruttibile con vari veicoli!"

Il gioco, come detto, ha riscosso un notevole successo, gli sviluppatori stanno lavorando al supporto post lancio e per risolvere eventuali problemi tecnici e/o bug, ricordiamo che BattleBit Remastered viene proposto in Accesso Anticipato e dunque le migliorie da apportare sono molte, legate al comparto tecnico, al gamplay ed al bilanciamento dell'esperienza.