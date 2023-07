BattleBit Remastered: il nuovo sistema anti-cheat esclude Steam Deck?

Chiariti i dubbi della community sul possibile arrivo su console di BattleBit Remastered, TheLiquidHorse e SgtOkiDoki si dicono impegnati a contrastare la piaga dei cheater introducendo un nuovo sistema anti-cheat che, però, 'mette in allarme' i fan dell'FPS indie su Steam Deck.

Se in passato gli autori dell'ormai celebre sparatutto multiplayer con grafica low poly hanno utilizzato Easy Anti-Cheat per porre un freno alle attività degli imbroglioni, gli sviluppatori di BattleBit Remastered spiegano di voler affidarsi d'ora in avanti a FaceIT.

Il nuovo sistema anti-cheat scelto da TheLiquidHorse e SgtOkiDoki, però, ha numerosi problemi di compatibilità con Proton e, più in generale, con sistemi basati su Linux, da qui i timori degli acquirenti di Steam Deck appassionati dello sparatutto indie del momento.

Nel preannunciare l'adozione di FaceIT come nuovo strumento a difesa delle lobby multiplayer, gli sviluppatori si rivolgono proprio agli utenti di Steam Deck per informarli dell'arrivo di un aggiornamento del sistema anti-cheat che lo renderà compatibile con Proton.

Il supporto del nuovo sistema anti-cheat a Linux e a Steam Deck, nelle intenzioni degli autori del fenomeno FPS in salsa low poly, farà da volano al già incredibile successo di BattleBit Remastered su Steam, con un milione di giocatori nella sola settimana di lancio.