BattleBit Remastered è un successo da oltre 1 milione di copie

Come vi abbiamo raccontato il mese scorso, BattleBit Remastered è la nuova hit di Steam. L'FPS ha superato persino Starfield e adesso un'analisi di mercato ne sancisce il successo con ben 1,8 milioni di copie vendute.

BattleBit Remastered è un FPS multigiocatore in cui un massimo di 254 giocatore per server può ritrovarsi per darsi battaglia in una mappa che può essere quasi completamente distrutta dagli scontri a fuoco.

Le recensioni raccolte dal prodotto, realizzato unicamente da un team di tre sviluppatori, sono state molto positive, alcuni dei quali lo hanno elogiato per le sue vibes da Battlefield 3 e il suo gameplay estremamente divertente.

Un lungo articolo di How to Market a game ha rivelato che lo sparatutto multiplayer online si è guadagnato oltre 800.000 liste dei desideri prima del lancio, contando oltre 87.323 giocatori simultanei. Nelle 2 settimane successive al lancio, inoltre, ha venduto 1,8 milioni di copie.

Si tratta di un successo enorme per un gioco multiplayer indie. Ci sono molte ragioni per le quali il pubblico lo ha premiato: il gameplay, le mappe, fluidità dei movimenti (parkour incluso), interazione con lo scenario, un prezzo considerato accessibile e onesto e molto altro ancora.

Vi ricordiamo che per adesso il gioco è disponibile unicamente su PC (Steam). Non ci sono notizie circa una release su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, iPhone, iPad, Android, Mac o altre piattaforme. Se non lo avete ancora fatto, scoprite come sbloccare tante skin gratis su BattleBit Remastered con i Twitch Drops.