Battleborn chiude, 2K spegne i server: i fan salutano lo sfortunato sparatutto Gearbox

In una toccante lettera aperta indirizzata ai fan di Battleborn , l'attuale Lead Narrative Designer di 343 Industries ha sottolineato come "quando i server di Battleborn si spegneranno, sarà come se il gioco non fosse mai esistito. Tutto il lavoro, tutto l'amore e il sangue che abbiamo iniettato in quel gioco scompariranno per sempre, e se ci penso mi si spezza il cuore. [...] La mia speranza è che una piccola scintilla di Battleborn continui a sopravvivere nei vostri ricordi e si alimenti delle emozioni che ha saputo regalare a me, come testimoniano i numerosi messaggi ricevuti dai fan e che mi porterò dietro per ricordarmi di questa esperienza".

I mean. Those people who made it could just make it playable offline and with p2p co-op...



Not saying it would be easy. — Dominik Farkaš (@markusfenix75) January 31, 2021

Me and my friends played Battleborn beginning to end, it was such a great game with a unique set of characters and interesting lore, truly one of a kind, if it was shutting down it would have been my favorite game 💜 One of the best I've played pic.twitter.com/kLivQQSECp — MightymonZ (@Mightymon_Z) January 31, 2021