BattleCat: un leak svela l'FPS Ubisoft che fonde Splinter Cell, The Division e Ghost Recon

Sembra proprio che Ubisoft sia stata nuovamente vittima di un leak e nelle ultime ore hanno iniziato a diffondersi sui social le immagini rubate di un progetto chiamato BattleCat, il cui annuncio potrebbe essere previsto proprio per l'Ubisoft Forward di sabato prossimo.

Il gioco in questione potrebbe essere ciò di cui parlava Yves Guillemot qualche tempo fa in riferimento al ritorno di Splinter Cell: BattleCat è infatti uno sparatutto competitivo in prima persona che unisce i mondi di diverse IP dell'azienda francese e legate a Tom Clancy. Stando alle informazioni pubblicate dal leaker Zer0Bytes, il gioco proporrebbe un mix degli universi di The Division, Ghost Recon e Splinter Cell. Ad accompagnare le informazioni troviamo anche una serie di screenshot che lasciano intuire come si tratti di una sorta di hero shooter, nel quale ogni personaggio disporrà di armi e abilità uniche. Tra le immagini possiamo leggere ad esempio la descrizione dei soldati Echelon, i quali prediligono uno stile furtivo e sono invisibili sulle mini-mappe degli avversari. Tra le altre fazioni presenti troviamo i Lupi di Breakpoint e i Ripulitori di The Division.

Non è da escludere che, con una simile impostazione, il gioco possa essere un free to play, dal momento che proprio qualche settimana fa Ubisoft ha confermato la volontà di puntare molto sui titoli gratuiti e a supporto continuo.