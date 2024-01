BattleCore Arena: Test Tecnico al via per il nuovo shooter multiplayer gratuito di Ubisoft

Dopo aver dispensato consigli ai giocatori di Prince of Persia The Lost Crown, Ubisoft riguadagna i social per annunciare ufficialmente BattleCore Arena, un nuovo shooter multiplayer che entrerà presto in una fase di Technical Test con la partecipazione di chi vorrà provare in anteprima questa nuova IP.

Il teaser trailer condiviso da Ubisoft Bordeaux ci permette di sbirciare tra le pieghe interattive di un'esperienza multigiocatore in arena che riecheggia le atmosfere di Rocket League ma che, a ben guardare, sembra rifarsi più ai giochi per ragazzi come la palla avvelenata o la palla prigioniera.

A giudicare da quanto mostrato dal colosso tecnologico francese, ogni utente dovrà interpretare delle sfere senzienti e sarà chiamato a gestire delle raffiche di proiettili infuocati per rilanciarli agli avversari e segnare punti spingendo gli avversari fuori dai confini dell'arena tramite i colpi mandati a segno.

Il filmato datoci in pasto da Ubisoft, ad ogni modo, non fornisce ulteriori indicazioni sulle modalità di gioco, anche se un indizio in tal senso ci viene offerto dalla suddivisione in squadre suggerita dal colore degli scudi di energia che proteggono le sfere senzienti.

Ad accompagnare il video troviamo però una descrizione che ci aiuta a delineare i contorni del perimetro ludico e contenutistico di questo titolo votato al multiplayer: "BattleCore Arena è un entusiasmante sparatutto platform gratuito in cui la gestione della gravità è il segreto per vincere. Usa le armi e le abilità di cui disponi per scaraventare gli avversari fuori dall'arena con stile. Prendi la palla al balzo e trionfa!".

Il primo Test Tecnico di BattleCore Arena si terrà dall'1 al 5 febbraio: qualora foste interessati, potete registrarvi al test seguendo le indicazioni fornite da Ubisoft sul sito ufficiale del nuovo shooter multiplayer (trovate il link in calce alla notizia).