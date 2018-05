Battlefield 1 e 4: In the Name of the Tsar e Final Stand gratis per un periodo limitato

Grazie a una nuova promozione di Electronic Arts, il DLC In the name of the Tsar di Battlefield 1 e l'espansione Final Stand di Battlefield 4 saranno gratuiti per un periodo di tempo limitato sui rispettivi Store online di PS4, Xbox One e PC.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, sia In the Name of the Tsar che Final Stand sono scaricabili gratuitamente dal PlayStation Store e dal marketplace di Xbox, mentre risultano ancora a pagamento su Origin. Considerando che queste offerte sono state proposte anche su PC nelle ultime occasioni, probabilmente sarà questione di poche ore prima che i due contenuti possano essere riscattati a costo zero anche sulla piattaforma digitale di EA (tenete d'occhio questa pagina).

Come al solito, se riscattate in tempo i due DLC saranno vostri per sempre all'interno della libreria, quindi vi consigliamo di approfittare dell'offerta prima che sia troppo tardi. Una buona occasione per sedare l'attesa di Battlefield 5, il nuovo capitolo della serie che Electronic Arts e DICE presenteranno ufficialmente domani 23 maggio alle 22:00, in occasione di un reveal in cui potremo conoscere i dettagli principali del gioco.

Coglierete l'opportunità per tornare a giocare qualche partita su Battlefield 1 e Battlefield 4? L'offerta sarà valida fino al 29 maggio.