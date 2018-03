Battlefield 1: il CTE non sarà più disponibile su PlayStation 4 e Xbox One

A circa 7 mesi dal debutto, ilcesserà di essere disponibile su PlayStation 4 e Xbox One e diventerà nuovamente esclusivo della versione PC.

È la stessa DICE ad annunciarlo con un post su Reddit. D'ora in avanti il feedback sulle modifiche verrà raccolto esclusivamente su PC, e fungerà da base anche per i cambiamenti che verranno applicati sulle due console.

La compagnia svedese non ha spiegato nel dettaglio i motivi che l'hanno spinta ad optare per questa decisione, ma è molto probabile che voglia concentrarsi sullo sviluppo del prossimo episodio della serie, il tanto vociferato (e non ancora svelato) Battlefield ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo davvero poco di questo nuovo capitolo, a parte che sarà sicuramente presente all'EA Play di giugno 2018 e che un trailer si trova già in lavorazione.

Cosa ne pensate della disattivazione del CTE su console? Vi ricordiamo che Battlefield 1 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La quarta e ultima espansione, Apocalypse, è stata pubblicata lo scorso mese e permette ai giocatori di rivivere alcune delle battaglie più cruente del primo conflitto mondiale, come Caporetto, Somme e Passchendaele.