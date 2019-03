Battlefield 1 dirà presto addio alla modalità competitiva Incursioni

Con un comunicato ufficiale, Electronic Arts e DICE hanno fatto sapere che a partire dal 25 aprile 2019, la modalità competitiva Incursioni di Battlefield 1 non sarà più accessibile né disponibile per il download.

I giocatori che hanno hanno già scaricato il contenuto non potranno più creare o cercare partite. Di conseguenza, gli sviluppatori non creeranno più nuovi contenuti per questa esperienza. DICE ha spiegato che Incursioni è stata progettata per offrire uno scenario competitivo alla community dal quale trarre commenti e suggerimenti utili a capire cosa funzionava e cosa no nell'esperienza di gioco.

Il know-how acquisito è confluito interamente in Battlefield 5: grazie al feedback dei giocatori, DICE ha ridotto l'efficacia dell'individuazione 3D, ha trasformato la soppressione in un effetto puramente audiovisivo e ha messo a punto un sistema di fuoco più prevedibile che premia i giocatori più abili.

I giocatori di Battlefield 1, probabilmente, saranno molto dispiaciuti per la decisione presa dagli sviluppatori, ma è nata dalla volontà di supportare a tempo pieno il capitolo più recente, quel Battlefield 5 che ha recentemente dato il benvenuto alla battle royale Tempesta di Fuoco e alle sfide della Settimana 1 del Capitolo 3.