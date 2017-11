Da oggi e fino al 4 dicembre la prima espansione di) è giocabile gratuitamente su PC (via Origin), PlayStation 4 e Xbox One, una prova gratuita che permetterà di accedere a tutti i contenuti del DLC.

They Shall Not Pass include le mappe Alture di Verdun, Fort di Vaux, Soissons e Breccia, oltre alla modalità extra Prima Linea, la Classe Elite Incursore di Trincea e due carri armati.

Dall'8 al 10 dicembre invece EA metterà a disposizione dei giocatori i contenuti di In the Name of the Tsar, in attesa della pubblicazione di Turning Tides, espansione di Battlefield 1 in due parti in arrivo rispettivamente a dicembre e gennaio.