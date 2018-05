Battlefield 1: il DLC They Shall Not Pass è gratis per sempre su Xbox One e PC

Il primo DLC di Battlefield 1 (They Shall Not Pass) è ora disponibile gratis su Xbox One e PC, scaricabile gratis da Xbox Store e Origin solo per un periodo limitato. Una volta aggiunto alla libreria, il contenuto aggiuntivo sarà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni di alcun tipo.

Sicuramente un bel risparmio, considerando che il pacchetto viene venduto al prezzo di 14.99 euro. Di seguito la sinossi They Shall Not Pass: "They Shall Not Pass è la prima espansione di Battlefield 1, disponibile singolarmente o come parte di Battlefield 1 Premium Pass. Indossa l'uniforme di uno degli eserciti più valorosi della Grande Guerra, quello francese. Partecipa ai selvaggi combattimenti nei pressi della fornace di Verdun e discendi nei budelli del Forte di Vaux, dove combatterai nei corridoi appestati dal gas. Sfrutta i mostri meccanici a tua disposizione e tutte le armi del tuo arsenale, mentre sulle sponde dell'Aisne si svolge il più grande assalto di carri armati del conflitto. Durante la guerra, i francesi hanno adottato un nuovo grido di battaglia: non passeranno!

Include: l'esercito francese, composto da veterani senza paura, 4 nuove mappe multigiocatore sul fronte occidentale, 2 operazioni epiche: Devil's Anvil e Beyond the Marne, nuova modalità di gioco Prima Linea, 6 armi primarie sbloccabili, il carro Behemoth Char 2C e il carro d'assalto Saint Chamond, la classe élite Incursore di Trincea."

Puoi scaricare gratis They Shall Not Pass da Xbox Store e Origin, l'offerta è valida per tutti i possessori di Battlefield 1, anche per coloro che non possiedono il Premium Pass o l'abbonamento a Game Pass, al momento non sappiamo se l'offerta verrà estesa anche ai giocatori su PlayStation 4.