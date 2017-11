Battlefield 1: il DLC Turning Tides uscirà in due parti a dicembre e gennaio

ha annunciato che la prossima espansione di, intitolata, sarà divisa in due parti: la prima uscirà l'11 dicembre per i membri Premium (due settimane dopo per tutti gli altri) mentre la seconda arriverà a gennaio 2018.

La prima parte includerà le mappe Achi Baba e Cape Hellas, oltre a nuove armi (bianche e da fuoco) e l'accesso alla classe Elite Infiltrator. Presente anche la navee L-Class Destroyer da utilizzare nel nuovo assalto in mare. Il secondo pacchetto invece includer le mappe Heligoland Blight e Zeebrugge e l'aereo C-Class Airship.

Infine, il publisher ha annunciato che da oggi e fino al 4 dicembre sarà possibile provare gratis il DLC They Shall Not Pass mentre In The Name of the Tsar sarà oggetto di una prova gratuita dall'8 al 10 dicembre.