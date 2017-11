Battlefield 1: doppi XP e Battlepacks gratis a dicembre

ha annunciato una serie di iniziative legate ache prenderanno il via da domani e andranno avanti fino al 31 dicembre. Effettuando almeno un login lo studio regalerà vari contenuti bonus utili, tra cui Battlepacks e doppi punti esperienza.

Nello specifico, giocando il lunedì e il giovedì sarà possibile ricevere 250 Scarti, il martedì sarà attiva la missione delle feste con Battlepack Premium mentre ogni mercoledì si riceverà un Battlepack Standard semplicemente giocando. Altre ricompense esclusive (non rivelate) sono previste per la giornata di venerdì mentre il fine settimana sono previsti doppi punti XP per giocatori singoli e squadre.

Un mese ricchissimo di regali per tutti i giocatori, che potranno così divertirsi in attesa di Turning Tides, la nuova espansione di Battlefield 1 in arrivo in due parti, la prima disponibile a dicembre e la seconda a gennaio. Ricordiamo inoltre che il DLC They Shall Not Pass sarà giocabile gratis fino al 4 dicembre.