Battlefield 1 gratis su Prime Gaming questa settimana?

L'insider Tom Henderson non ha dubbi, questa settimana Electronic Arts regalerà Battlefield 1, presto il gioco potrebbe essere disponibile gratis con Prime Gaming per tutti gli abbonati al servizio Twitch Prime di Amazon.

A suggerire l'arrivo su Prime Gaming è lo stesso Henderson con una GIF piuttosto esplicativa pubblicata nelle scorse ore sul suo profilo Twitter. Inizialmente si pensava ad un gioco gratis per tutti, distribuito via EA Play, a quanto pare però le cose non stanno così e l'indiziato più probabile sembra essere proprio l'arrivo di Battlefield 1 nel catalogo dei giochi gratis Twitch Prime di agosto.

Battlefield 1, pur non essendo un gioco recentissimo (il lancio risale al 2016) è ancora oggi molto popolare e può contare su una community piuttosto attiva, l'arrivo su Prime Gaming potrebbe aiutare il titolo ad ottenere un boost di visualizzazioni su Twitch, operazione di marketing da non sottovalutare in vista del lancio di Battlefield 2042 a ottobre.

Per il momento in ogni caso tutto tace da parte di Electronic Arts, chissà che non possano arrivare notizie in merito dall'evento EA Play in programma giovedì 22 luglio, non ci resta che attendere solo pochi giorni per scoprire cosa ha in serbo il publisher per i giocatori di Battlefield.