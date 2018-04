Battlefield 1: la mappa Breccia è ora disponibile per tutti i giocatori

DICE ha appena annunciato un'iniziativa che, siamo sicuri, farà la felicità di tantissimi videogiocatori. Le mappe di They Shall Not Pass, la prima espansione, diventeranno gratuite per tutti i possessori del gioco.

La prima di esse, già disponibile da oggi, è Breccia, una mappa ambientata durante la Seconda battaglia della Marna e caratterizzata dai papaveri in fiore che ricoprono i rottami arrugginiti dei carri armati distrutti. A partire dal mese di maggio ne arriveranno altre.

A giugno, invece, sarà il turno della nuova modalità Operazioni d'assalto, che vedrà affrontarsi 40 giocatori, divisi in assalitori e difensori, per la conquista di settori. Esattamente come avviene in Operazioni, solo che qui il tutto sarà concentrato in una sola mappa, per dare vita a partite più brevi. Operazioni d'assalto sarà disponibile su cinque mappe: Giant's Shadow, Prise de Tahure, Passo Lupkow, Zeebrugge e Fiume Somme. Nonostante alcune di esse sia esclusive per i possessori delle espansioni, tutti gli utenti potranno giocarle nella modalità Operazioni d'Assalto.

DICE ha annunciato che continuerà a pubblicare aggiornamenti mensili fino al mese di giugno 2018, e includeranno modifiche al matchmaking e bilanciamento delle armi. Cosa ne pensate di queste novità? Vi ricordiamo che Battlefield 1 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Secondo alcuni recenti rumor, il non ancora annunciato Battlefield V includerà una modalità Battle Royale.