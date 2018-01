Battlefield 1: la nuova espansione Apocalypse uscirà a febbraio; rivelati i contenuti

hanno finalemnte rivelato i contenuti e la finestra di lancio di, la quarta grande espansione diche ci catapulterà in alcuni dei campi di battaglia più noti della

Apocalypse introdurrà 5 nuove mappe: Passchendaele, Caporetto, Fiume Somme, Lama di Rasoio e Londra Chiama. Queste ultime due faranno parte di una modalità inedita chiamata Assalto Aereo, in cui dovremo lanciarci in frenetiche battaglie aeree. L'espansione includerà inoltre nuove armi corpo a corpo a corpo come la mannaia e il piede di porco, 6 nuove armi da fuoco fra cui il mitra Chauchat-Ribeyrolles SMG, nuovi gadget come il lanciarazzi AA per la classe Assalto, nuovi incarichi, un nuovo tipo di specializzazione (Limitazioni) e nuovi sbloccabili. Per tutti i dettagli e le informazioni del caso, vi consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale di Battlefield 1.

Battlefield 1: Apocalypse debutterà nel mese di febbraio su PC, Playstation 4 e Xbox One.