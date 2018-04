Battlefield 1 potrebbe presto accogliere sei nuove armi

Recentemente DICE ha annunciato alcune importanti novità per Battlefield 1, come la mappa Breccia resa gratuita per tutti e l'arrivo della modalità Operazioni d'assalto. A quanto pare, potrebbero non essere le uniche.

Dopo l'ultimo aggiornamento alcuni utenti hanno effettuato il data mine dei file di gioco e hanno scoperto riferimenti a sei differenti armi che al momento non risultano sbloccabili, e che che quindi potrebbero essere aggiunte prossimamente. Ecco quali sono:

Fucile automatico Fedorov Degtyarev (prototipo)

(prototipo) Carabina Mosin Nagant M38

Revolver Single Action Service

SMG Thompson Annihilator (prototipo)

(prototipo) SMG Thompson M1919 (prototipo)

(prototipo) Mitragliatrice Leggera Winchester Burton

I data miner hanno trovato anche dei riferimenti al BAR A2. In Battlefiled 1 è già presente un BAR, l'M1918 per l'esattezza, pertanto potrebbe trattarsi di un'altra variante dell'arma. Per ulteriori dettagli vi consigliamo di guardare il video condiviso in apertura di notizia. Non è chiaro quando verranno rese disponibili, ma DICE ha promesso di continuare ad aggiornare Battlefield 1 su base mensile fino a giugno, con nuovi contenuti, bilanciamenti e bug fix, dunque potrebbe non volerci molto.

Nei giorni scorsi la mappa Breccia, compresa tra i contenuti del primo DLC They Shall Not Pass, è stata resa gratuita per tutti. Nelle prossime settimane accadrà lo stesso anche per le altre mappe del DLC. A giugno debutterà invece Operazioni d'assalto, una versione ridotta di Operazioni che si svolge su una sola delle seguenti mappe: Giant's Shadow, Prise de Tahure, Passo Lupkow, Zeebrugge e Fiume Somme. Alcune di esse sono incluse nei DLC a pagamento, ma diventeranno accessibili a tutti i giocatori nell'ambito di questa sola modalità.

Vi ricordiamo che Battlefield 1 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Secondo alcune voci, il prossimo capitolo della serie includerà una modalità Battle Royale.