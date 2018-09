Battlefield 1: il Premium Pass è gratis per tutti fino al 18 settembre

Come parte della campagna promozionale di Battlefield V, fino al 18 settembre Electronic Arts ha deciso di regalare il Premium Pass di Battlefield 1, il quale permette di scaricare gratis ben quattro espansione per un totale di 16 mappe aggiuntive.

Il Premium Pass di Battlefield 1 è ora gratis su PlayStation Store, Xbox Store e Origin e comprende quattro Map Pack: They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides e Apocalypse, oltre a 14 Battlepack Premium.

They Shall Not Pass : i veterani dell'esercito francese organizzano la brutale difesa della patria

: i veterani dell'esercito francese organizzano la brutale difesa della patria In the Name of the Tsar : combatti sul fronte più esteso del conflitto con l'esercito russo

: combatti sul fronte più esteso del conflitto con l'esercito russo Turning Tides : partecipa alle battaglie anfibie della Grande Guerra

: partecipa alle battaglie anfibie della Grande Guerra Apocalypse: combatti le battaglie più devastanti della terrificante Grande Guerra

I quattro pacchetti includono in totale 16 mappe multiplayer, nuove operazioni, armi, veicoli, modalità e classi elite. Una volta riscattato il Premium Pass di Battlefield 1 sarà vostro per sempre, avete tempo fino al 18 settembre per aggiungere il Pass alla vostra libreria acquisti su Xbox One, PS4 e PC.