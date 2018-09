Battlefield 1: Premium Pass in regalo dall'11 al 18 settembre

Electronic Arts e DICE hanno annunciato che dall'11 al 18 settembre 2018 i giocatori in possesso di una copia del gioco di base potranno scaricare gratuitamente il Premium Pass di Battlefield 1.

Si tratta di una ghiotta occasione per tutti i giocatori curiosi di provare i contenuti post lancio dello sparatutto firmato DICE. Ricordiamo, infatti, che il Premium Pass di Battlefield 1 include tutte le espansioni pubblicate fino ad oggi, ovvero They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides e Apocalypse, che vi daranno accesso a 16 mappe multiplayer, e nuove operazioni, modalità, classi elite, armi e veicoli. Una volta riscattato, il Premium Pass rimarrà vostro per sempre; la promozione è valida su tutte le piattaforme (PS4, Xbox One, PC).