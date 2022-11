Battlefield 1 rientra nella Top 10 di Steam, ha più giocatori di Battlefield 2042

Da qualche giorno, Battlefield 1 costa 4.79 euro su Steam e questo corposo sconto sul prezzo di listino (normalmente fissato a 39.99 euro) ha dato un nuovo impulso al gioco, permettendo a Battlefield 1 di rientrare nella Top 10 dei giochi più venduti su Steam, nonostante siano passati sei anni dal lancio.

Uscito nell'autunno 2016, Battlefield 1 ha ottenuto un nuovo slancio di popolarità registrando in quste ore il suo picco massimo per quanto riguarda i giocatori connessi su Steam, con il contatore che ha raggiunto quota 49.732, circa 44.000 giocatori in più rispetto al più recente Battlefield 2042 nello stesso periodo.

Anche Battlefield V sta registrando un numero di giocatori attivi maggiore rispetto a Battlefield 2042 e questo nonostante non il gioco non sia in offerta: Battlefield V ha circa 15.000 utenti attivi su Steam in contemporanea contro i 5.300 di Battlefield 2042.

Battlefield 2042 non è stato ben accolto dalla community, EA ha confermato che il gioco ha venduto sotto le aspettative ed ha ricevuto un'accoglienza non del tutto positivo, questo ha convinto la compagnia a ristrutturare la roadmap futura con l'obiettivo di riportare il franchise Battlefield agli antichi splendori grazie al supporto di nuovi studi e talenti creativi, il tutto sotto la supervisione di Vince Zampella di Respawn.