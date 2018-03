Battlefield 1 si aggiorna con otto nuove armi, ora disponibili nel CTE

Nonostante il team sia impegnato sunon sembra avere intenzione di abbandonare Battlefield 1 e per l'occasione lo studio svedese ha pubblicato otto nuove armi nel CTE (Community Test Environment).

Attualmente i partecipanti al CTE potranno provare il fucile silenziato M1917 Enfield mentre nelle prossime settimane arriveranno anche le seguenti armi:

Sjögren Inertial Slug

Machine Pistol M1912/P16 Experimental

M1917 Patrol Carbine

Ribeyrolles 1918 Optical

Ross MkIII Infantry

Arisaka Patrol

Carcano Patrol Carbine

M1917 Enfield Silenced

Le bocche da fuoco in questione dovrebbero essere disponibili per tutti durante il mese di aprile, DICE ha confermato che nei prossimi mesi usciranno altri contenuti, seppur di piccole dimensioni, in quanto la maggior parte del team è ormai impegnata nello sviluppo del prossimo episodio della serie.

Secondo gli ultimi rumor, il nuovo Battlefield dovrebbe essere annunciato in primavera e vedrà la luce in autunno, probabilmente tra ottobre e novembre. Battlefield V (titolo provvisorio) sembra essere ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, al momento però Electronic Arts e DICE non hanno confermato questi rumor.