Battlefield 1: grafica da urlo nel video 4K del modder italiano Massihancer

Dopo aver mostrato gli incredibili benefici delle mod grafiche di DOOM Eternal, l'ormai famoso modder italiano Massihancer si serve dei tool RT Shader di Pascal Gilcher per spingere Battlefield 1 ai limiti del fotorealismo: ecco il suo video 4K.

Pur essendo ancora un "work in progress", l'esperimento compiuto da Massihancer raggiunge già dei risultati a dir poco eccezionali, merito della cura certosina che il modder nostrano ha riposto nella personalizzazione del Tonemap e nella scelta dei parametri grafici più accurati per risaltare gli effetti di Ray Tracing.

Tra gli interventi compiuti da Massihancer per elevare l'esperienza visiva di Battlefield 1 su PC, citiamo anche l'utilizzo di un ambient occlusion più curato, l'introduzione delle tesselation sulle superfici della mappa e l'adozione di un color grading che dona al tutto un impatto cinematografico.

Il filmato che campeggia a inizio articolo propone così uno showcase di due minuti, una comparativa grafica tra la versione base del kolossal sparatutto di EA DICE e la "riedizione in salsa Massihancer" e, infine, un video gameplay di Battlefield 1 che ci porta sul Monte Grappa per assistere alla battaglia tra gli Arditi e l'Esercito Asburgico.

Come di consueto, servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per farci sapere che cosa ne pensate di lavori come quello portato avanti con passione da Massihancer.