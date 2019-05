Battlefield 1942: la copia pirata cinese sbarca su Steam!

Dopo aver assistito all'annuncio del clone cinese di Days Gone da parte di Tencent ci vediamo costretti ad ammirare il sorprendente approdo sulle pagine di Steam di Tank Battlegrounds, uno sparatutto multiplayer cinese che copia spudoratamente tutti gli asset grafici di Battlefield 1942.

Dietro a questa controversa operazione commerciale troviamo il team di sviluppo cinese traducibile in inglese come Free Partners. La scheda illustrativa che campeggia tra le pagine dello store digitale di Valve utilizza il medesimo video in cinematica di Battlefield 1942, mostrando una galleria immagini che contiene scatti tratti in maniera inequivocabile dal kolossal sparatutto di Electronic Arts.

Nella descrizione del progetto c'è persino una frase che fa esplicito riferimento a Battlefield 1942, un elemento che rende ancora più stucchevole la presenza di questo titolo nel catalogo di Steam. Tutto il materiale promozionale impiegato da Free Partners proviene perciò dall'FPS di EA DICE, seppur con la rimozione "strategica" di ogni logo ufficiale che rimandi al titolo originario.

Naturalmente, non sappiamo se dietro all'operazione di Tank Battlegrounds ci sia l'appropriazione indebita degli asset grafici di Battlefield 1942 da parte di una software house cinese o se tutto debba essere banalmente ricondotto allo "scherzo" di un utente di Steam che, così facendo, ha voluto evidenziare le evidenti falle nel sistema di controllo del negozio di Valve. Cosa ne pensate di questa trovata? Prima di conoscere il vostro parere al riguardo, vi lasciamo al link della pagina Steam di Tank Battlegrounds.